وذكر غالانت، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "أجريت تقييما مشتركا للوضع وتحدثت مع وزير الدفاع أوستن حول الضربات الدقيقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان من أجل إحباط تهديد وشيك ضد مواطني إسرائيل".

وأضاف: "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا للدفاع عن إسرائيل".

وتابع: "ناقشنا أهمية تجنب التصعيد الإقليمي والعمل معا لضمان دفاع إسرائيل وكذلك الاستقرار الإقليمي".

وفي ختام التغريدة، شكر غالانت وزير الدفاع الأميركي والقيادة الأميركية على "الوقوف إلى جانب إسرائيل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم إسرائيل اعتبارا من السادسة صباحا.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة في جنوب لبنان، في وقت مبكر من صباح الأحد، فيما قالت إنها ضربة استباقية ضد حزب الله، بينما قالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة للانتقام لمقتل أحد كبار قادتها الشهر الماضي.