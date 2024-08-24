وقال منظور بوليدي، كبير مفتشي شرطة مدينة بيشين لرويترز إن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا بعد تفجير قنبلة عن بعد كانت مثبتة على دراجة نارية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة.

وقال ضابط الشرطة مجيب الرحمن: "كانت المتفجرات مثبتة على دراجة نارية مصفوفة في المنطقة"، مضيفا أن الطفلين اللذين قتلا كانا يمران بالمنطقة عندما وقع الانفجار.

وعبر رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن عميق حزنه لما سماه "استشهاد" الطفلين في الانفجار، وقدم تعازيه لأسرتيهما، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما ندد وزير الداخلية محسن نقفي بالتفجير ونعى الأطفال القتلى، قائلا إن أولئك الذين يقفون وراء الهجوم "لا يستحقون أن يطلق عليهم بشر".

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن هجوم بيشين، وهي منطقة في إقليم بلوشستان.