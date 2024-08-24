وقال جاناردان غوتام، المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، لوكالة "فرانس برس"، إن "27 شخصا قتلوا من بين 43 شخصا كانوا في الحافلة".

ونقل 16 راكبا مصابا إلى العاصمة كاتماندو جوا لتلقي العلاج.

وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية (وسط)، متجهة نحو كاتماندو عندما وقع الحادث حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا، بسبب سوء حال الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.