وقال كينيدي في مؤتمر صحفي في أريزونا: "لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي"، مشيرا إلى 3 أسباب من بينها الحرب في أوكرانيا لقراره "الترشح كمستقل، والآن تقديم الدعم للرئيس ترامب".

وأكد أن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن وجوده في السباق سيضر ترامب، وسيساعد هاريس.

واتخذ كينيدي خطوات لسحب ترشحه في ولايتين على الأقل نهاية هذا الأسبوع، هما أريزونا وبنسلفانيا، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مع ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.