وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، بينما أشارت وزارة الصحة اللبنانية لمقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية منذ صباح الجمعة على جنوب لبنان.

وأكد حزب الله مقتل سعيد محمود ذياب "حيدر" من بلدة برج رحال في جنوب لبنان، وهو العنصر السادس الذي أعلن الحزب مقتله في الغارة الإسرائيلية على جنوبي لبنان.

بعدها بأقل من ساعة، أعلن حزب الله مقتل علي أكرم الهق "كرار"، من مواليد عام 1998، من بلدة الكواخ في البقاع، وهو العنصر السابع الذي قتلته الضربات الإسرائيلية الجمعة.

وشهد الجمعة قصفا مدفعيا اسرائيليا على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

ومن جهته أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود اسرائيليون في موقع "المطلة".

كما أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية.