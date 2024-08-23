وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان إنه "تم التعرف على 14 عنصرا من العناصر.. المعروفة باسم داعش خراسان".

ولم يتم الإعلان عن جنسيات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، لكن تمت الإشارة إلى القبض عليهم في محافظات طهران والبرز (شمال) وفارس (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب).

وأوضح البيان أن "المتهمين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

وفي يناير، تبنى تنظيم "داعش" تفجيرين انتحاريين في مدينة كرمان (جنوب) أديا إلى مقتل نحو 90 شخصا خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

واعتقلت إيران 35 شخصا في يناير، من بينهم قائد بفرع التنظيم في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.