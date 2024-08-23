فعلى محور تورتسك، يبدو أن القوات الروسية بدأت بالفعل معركة هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.

ففي هذا المحور، سيطرت القوات الروسية على بلدة نيويورك، والقرى المجاورة، وتحولت تلك القوات إلى تورتسك، حيث أفادت تقارير بأن القوات الروسية سيطرت على المدرسة الثانية في المدينة الاستراتيجية.

وأضافت التقارير أن القوات الأوكرانية انسحبت من مواقعها في المباني العالية شرقي تورتسك وأنه يجري تمشيطها وتطهيرها، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن مصادر أمنية.

وتقدم الجيش الروسي مسافة لا بأس بها في منطقة الغابات ودخل المدينة من الجهة الجنوبية قبل أن يسيطر على المدرسة الثانية، وبات على بعد أقل من 2 كيلومتر عن وسط المدينة بحسب التقارير.

وفي تقارير غير مؤكدة من جبهة بوكروفسك، المدينة المهمة والمحورية للقوات الأوكرانية، زعمت التقارير بأن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة غروديفكا، فيما انسحبت القوات الأوكرانية غربا لمسافة 1.5 كيلومتر.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الجيش الروسي يقوم بتطهير وتمشيط بلدة "نوفوغروديفكا"، حيث لم يواجه مقاومة كبيرة فيها.

وكانت القوات الروسية تتقدم بصورة سريعة في المنطقة منذ سيطرتها على أفدييفكا، حيث سيطرت في البداية على أوتشريتنا ثم بروغرس وزيلانا قبل أن تتقدم نحو غروديفكا.