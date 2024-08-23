وقال موقع "والا" العبري إن القصف الذي ينفذه حزب الله على شمال إسرائيل أسفر، حتى الآن، عن مقتل 44 شخصا، بينهم 24 مدنيا ومواطن هندي واحد و19 فردا من قوات الأمن.

وأشار إلى أن أكثر من 270 شخصا أصيبوا جراء هجمات حزب الله، من بينهم 130 مدنيا و141 من قوات الأمن.

وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع، حيث تشير البيانات إلى أن حزب الله أطلق في شهر يوليو أكثر من 1000 صاروخ على الجليل الأعلى، وحجم الحرائق التي تسبب فيها - 8 أضعاف ما حدث في كارثة الكرمل.

وأضاف "لقد بدأ الذعر الإسرائيلي يؤثر سلبا على إسرائيل، ولن يتضح الضرر الكامل إلا في السنوات المقبلة".

وأوضح الموقع أنه في يناير، تم رصد 344 صاروخاً أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل، وفي يوليو، أطلق الحزب 3 أضعاف ذلك العدد، أي نحو 1091 صاروخاً، وهذا يعني أن الهجمات الصاروخية من الأراضي اللبنانية شهدت ارتفاعاً مطرداً منذ بداية العام، باستثناء انخفاض طفيف تم تسجيله في شهر يونيو.