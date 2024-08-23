وجاءت اتهامات ترامب لهاريس على منصته "تروث"، بعد أن أنهت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كلمتها بعد قبولها الترشيح رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو.

وكان هاريس قالت إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وأضافت هاريس "سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأضافت أن "ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مفجع" وحجم المعاناة في غزة "يفطر القلب".

وتعهدت هاريس بـ"إتمام" اتفاق لوقف النار في غزة، وتابعت "الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

غير أن الاتهام الأبرز من ترامب لهاريس، على منصته "تروث"، كان "إنها تكره إسرائيل"، مشيرا إلى أنها "لم تظهر خلال الجلسة التي ألقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة" أمام الكونغرس.

وذهب ترامب أبعد من هذا عندما اتهم هاريس بأنها السبب وراء هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر" على مستوطنات غلاف غزة.

وقال أيضا إن "إيران كانت مفلسة" في عهده و"لم يكن لديها أموال لترسلها إلى حزب الله".