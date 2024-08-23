وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضحت الوزارة: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

تحييد مجموعة استطلاع أوكرانية

من ناحية ثانية، صرح مصدر أمني روسي، الخميس، بأن قوات مشاة البحرية الروسية من إحدى وحدات أسطول البحر الأسود حيدوا مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 12 شخصًا بالقرب من ميلوفوي في مقاطعة كورسك.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية "في منطقة ميلوفوي بمقاطعة كورسك، استهدف عناصر اللواء البحري 810 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي مجموعة استطلاع متنقلة تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 12 شخصا".

وتابع: "كما دمروا مركبة مدرعة كوزاك، واستولوا على أسلحة من إمدادات حلف الناتو، من بينها الرشاش البلجيكي -الأميركي الخفيف إم 249 ساو عيار 5.56 ملم".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تخفي علامات التعريف على مركباتها من خلال تغطية المثلثات البيضاء المرسومة على الهيكل بقماش مشمع.