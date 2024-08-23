وقالت القاعدة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تم صرف جميع الموظفين غير الأساسيين للمهمة إلى منازلهم كإجراء احترازي. سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. والعمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

ولم تقدم قاعدة غلزنكيرشن المزيد من التفاصيل.

وتقع القاعدة في ولاية "شمال الراين-وستفاليا" غرب ألمانيا، وهي قريبة من الحدود مع هولندا.

وتشتهر البلدة الألمانية بوجود قاعدة جوية تابعة للناتو.