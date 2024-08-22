أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا شنت هجوما على عبارة محملة بصهاريج الوقود، ما أسفر عن نشوب حريق شب في ميناء القوقاز الروسي بمنطقة كراسنودار الجنوبية.
وأوضح البيان أنه يجري حاليا تقييم حجم الحريق وأي خسائر بشرية محتملة.
ونشرت عدة وسائل إعلام روسية صورا ومقاطع فيديو لما يبدو أنها لحريق وأعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الميناء.
محاولة قصف محطة نووية
كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية في هجوم الليلة الماضية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين في الكرملين اليوم الخميس، لبحث الوضع في المناطق الحدودية الروسية.
ولم يكشف مزيدا من التفاصيل عن الواقعة أو يقدم أدلة مدعومة بوثائق لإثبات اتهامه.
مقتل شخصين شرق أوكرانيا
وعلى الجانب الآخر قال ممثلو ادعاء اليوم الخميس، إن هجوما روسيا بقنبلتين موجهتين في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا على الحدود مع منطقة كورسك الروسية أسفر عن مقتل شخصين.
وأسقطت القوات الروسية قنبلتين موجهتين على منشآت بنية تحتية مدنية، بحسب بيان المدعين الإقليميين على تطبيق تيليجرام.
وأضاف البيان أن شخصا أصيب في الهجوم.
وشنت روسيا هجمات عديدة على المناطق الحدودية الأوكرانية، وقالت كييف إن توغلها المباغت في منطقة كورسك يهدف إلى تعطيل قدرة موسكو على شن مثل هذه الهجمات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنهزار منطقة سومي وأضاف أن هناك تراجعا في وتيرة القصف الروسي وفي أعداد القتلى المدنيين منذ عملية كورسك.
واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس في محاولة لإجبار موسكو على سحب قواتها من باقي جبهات القتال، لكن القوات الروسية واصلت التقدم في شرق أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.