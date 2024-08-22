وبعد عامين ونصف عام من اندلاع الحرب، شنت أوكرانيا هجوما غير مسبوق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية في السادس من أغسطس، مؤكدة السيطرة على عشرات البلدات، ما دفع آلاف السكان الروس إلى مغادرة مساكنهم.

وصرح شولتس للصحافيين خلال زيارته مولدافيا المجاورة لأوكرانيا أن "أوكرانيا أعدت عمليتها العسكرية في منطقة كورسك في شكل بالغ السرية ومن دون أن تتسرب عنه أي معلومات".

وأضاف "نتابع تاليا من قرب تطور الوضع"، لافتا الى أن الأمر قد يكون "عملية محدودة جدا على صعيد المساحة والوقت".

وكرر أن ألمانيا، ثاني مساهم في تقديم المساعدة الى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، ستواصل دعم مقاومة كييف للهجوم الروسي رغم المشاريع الهادفة الى تقليص موازنة العام المقبل.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع دعوة الدول الشريكة الى السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، بهدف وقف تقدم قوات موسكو في شرق أوكرانيا.