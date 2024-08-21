فقد حثت السلطات الروسية سكان المناطق الحدودية على التوقف عن استخدام تطبيقات المواعدة، والحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، لمنع القوات الأوكرانية من جمع المعلومات بينما تواصل توغلها في منطقة كورسك.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تشن أوكرانيا هجوما غير مسبوق عبر الحدود على منطقة كورسك الروسية، حيث تفيد بأنها تسيطر على أكثر من 90 بلدة.

وتزامنا مع ذلك، أصدرت وزارة الداخلية الروسية نداء، الثلاثاء، أخبرت خلاله سكان مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود، وكذلك أفراد الجيش والشرطة المتمركزين هناك، بالامتناع عن استخدام خدمات المواعدة عبر الإنترنت، وحذرت من بث مقاطع فيديو من مواقع حساسة.

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام": "يستخدم العدو مثل هذه الموارد بنشاط لجمع المعلومات".

ومع استمرار القوات الأوكرانية في محاولات التقدم عبر الأراضي الروسية، أصدرت الوزارة قائمة طويلة من التوصيات، ونصحت بعدم فتح أي روابط في الرسائل الواردة من "الغرباء"، وعدم بث مقاطع الفيديو من الطرق حيث تتمركز مركبات عسكرية.

كما حذرت موسكو من أن القوات الأوكرانية "تتصل عن بعد بكاميرات مراقبة غير محمية، وتشاهد كل شيء، من الساحات الخاصة إلى الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية".

ونصحت السلطات قوات الجيش والشرطة بإزالة مواقعهم من منصات التواصل الاجتماعي، حيث "يراقب العدو هذه الشبكات من خلال هذه العلامات، ويكشف عن الموقع الفعلي للقوات العسكرية والأمنية".

ووضع الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك روسيا في موقف دفاعي غير معتاد منذ بداية الحرب في فبراير 2022، إذ بات عليها أن تكافح من أجل حماية أراضيها.

والثلاثاء قال رئيس الأركان الأوكراني أوليكساندر سيرسكي إن قواته تقدمت 35 كيلومترا في الأراضي الروسية وسيطرت على 93 بلدة، منذ بدء هجومها المفاجئ قبل أيام، كما استهدفت عمليات كييف أيضا منطقتي بريانسك وبيلغورود.

وكانت روسيا أجلت أكثر من 120 ألف شخص من سكان كورسك، وفقا لما كتبته وزارة الطوارئ على "تلغرام"، الإثنين.

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