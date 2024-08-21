وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين، التي يتمكن فيها زعيم من تمرير جميع مسؤوليه من خلال البرلمان الإيراني المتشدد.

وحصل جميع المسؤولين البالغ عددهم 19 على الموافقة في تصويت أجري بعد ظهر الأربعاء.

ومن بين هؤلاء المسؤولين عباس عراقجي (61 عاما)، وهو دبلوماسي محترف سيكون وزير خارجية إيران الجديد.

كان عراقجي عضوا في فريق التفاوض الإيراني الذي توصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية عام 2015، الذي وضع قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وفرض المزيد من العقوبات على إيران.

وقال بزشكيان خلال حملته الرئاسية، إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.