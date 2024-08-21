وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "من بين 45 طائرة دون طيار تم تدميرها خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو".

وأضاف بيان الوزارة: "تم تدمير 23 مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، و2 فوق مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في بيان له عبر تطبيق تلغرام: "تم إسقاط طائرتين بدون طيار أخريين كانتا تحلقان باتجاه موسكو".

وأضاف أن "الدفاع ضد الطائرات بدون طيار للعدو جعل من الممكن صد جميع الهجمات بنجاح. أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 10 مسيرات هذه الليلة".

وأضاف أنّ "هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات مسيرة"، مشيرا إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال تصدّيها لهذا الهجوم ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وأكّد رئيس البلدية أنه لم يتم تسجيل أيّ إصابات أو أضرار من جراء هذا الهجوم.