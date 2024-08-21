وقالت المرشحة للرئاسة الأميركية كمالا هاريس أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي، إن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية يقول "إنه سيكون دكتاتورا منذ اليوم الأول"، وتعهدت بـ"رسم طريق جديد للمضي قدما".

وأضافت كامالا هاريس "أن تتاح الفرصة لأبناء الطبقة العاملة لشق الطريق نحو البيت الأبيض أمر لا يحدث إلا في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنها "تهتم بتخفيض الضرائب وتوفير الوظائف للشعب الأميركي".

وقالت أيضا "سنعمل على حماية أنفسنا من الأسلحة ومن كل شيء يقمع الحريات".

ساندرز: يجب وقف الحرب في غزة فورا

وعقب المصادقة رسميا على اختيارها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، ألقى عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز كلمة قال فيها إنه ينبغي أن يتم انتخاب كامالا هاريس للرئاسة الأميركية.

وأضاف أن "الأجندة الراديكالية المتشددة" هي مشروع دونالد ترامب، مضيفا "نحن نحتاج أن نوفر العدالة لجميع المواطنين الأميركيين في الداخل والخارج".

وتابع ساندرز قائلا: "يجب أن نوقف الحرب التي تدور رحاها في غزة فوراً".

ميشيل أوباما: أكاذيب ترامب لن تحسن الولايات المتحدة

كما ألقت ميشيل أوباما أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي قالت فيها إن "الأمل عاد" باختيار كامالا هاريس مرشّحة الحزب للانتخابات الرئاسية.

وأضافت أوباما، التي تتمتع بشعبية جارفة في أوساط الديموقراطيين "هناك شيء سحري ورائع في الهواء"، مضيفة "إنها قوة الأمل المعدية".

ومما قالته ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي أيضا:

كامالا هاريس تنتمي لقيم الطبقة المتوسطة التي أنتمي إليها

كامالا هاريس تفهم الالتزامات الخاصة بالطبقة العاملة والأمور التي تجعل أمتنا عظيمة

الأكاذيب التي يروجها ترامب لن تحسن مستقبل الولايات المتحدة

كامالا هاريس لديها رسالة أن يكون لكل شخص الحد الذي يحتاجه

باراك أوباما: ترامب يريد تقسيم المجتمع

أما الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، فاتهم ترامب، في كلمته أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، بأنه "يريد أن يقسم المجتمع" و"يتحدث عن قضايا المؤامرة بطريقة طفولية".

وأضاف "نحن لسنا على استعداد لمشاهدة ’الفيلم‘ الذي عايشناه في عهد ترامب مرة أخرى.

ومما قاله أيضا: