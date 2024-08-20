قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب جعل أميركا دولة فاشلة، مشيرا إلى أنه يثق بفوز نائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.