وقالت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، في تصريحات موجزة أثارت هتافات من الحشد: "نحن ممتنون إلى الأبد"، للرئيس جو بايدن.

وتابعت: "سيكون هذا أسبوعا رائعا وأريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة".

وأضافت: "دعونا نناضل من أجل المثل العليا التي نعتز بها ودعونا نتذكر دائما أنه عندما نناضل نفوز!". وبعدها، غادرت المسرح وسط تصفيقات حارة.

ومن المقرر أن يعلن الحزب الديمقراطي ترشيح هاريس رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال المؤتمر الوطني للحزب في شيكاغو، هذا الأسبوع.

وسيتيح مؤتمر الحزب لهاريس منصة لتعرض رؤيتها أمام جمهور أميركي ما يزال يحاول فهم توجهاتها. وستلقي هاريس كلمتها في آخر أيام المؤتمر الخميس.