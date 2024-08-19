وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 280 عامل إغاثة قتلوا في 33 دولة عام 2023، وهو أكثر من ضعف العدد المسجل العام السابق والبالغ 118.

وأفاد المكتب بأن أكثر من نصف وفيات العام الماضي سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من حرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي اندلعت في أكتوبر، وقضى معظمهم في غارات جوية.

وأضاف: "الحصيلة في عام 2024 قد تكون في طريقها إلى معدلات أكثر دموية، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى 7 أغسطس".

وأعلن كذلك أن 280 عامل إغاثة، غالبيتهم من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، قتلوا في غزة حتى الآن هذا العام.

وأوضح المكتب أن "المستويات المتطرفة من العنف في السودان وجنوب السودان ساهمت أيضا في ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف عمال الإغاثة هذا العام والعام الماضي".

من جانبها، قالت جويس مسويا، نائبة منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، في بيان "تطبيع العنف ضد عمال الإغاثة والافتقار إلى المساءلة أمر غير مقبول وغير أخلاقي ويضر بعمليات الإغاثة في كل مكان بشكل كبير".

وطالبت مسويا المسؤولين في السلطات بـ "التحرك لإنهاء الانتهاكات بحق المدنيين والإفلات من العقاب جراء هذه الهجمات الشنيعة التي ترتكب بطريقة بشعة".