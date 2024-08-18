ففي بيان لها، اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت، منذ بداية توغلها داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، أكثر من 3460 عسكريا و50 دبابة.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في المجموع، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 3460 عسكريا، و50 دبابة، و25 مركبة قتال مشاة، و45 ناقلة جند مدرعة، و262 مركبة قتالية مدرعة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وخلال هذا الوقت، فقدت القوات الأوكرانية أيضًا 115 مركبة، و5 أنظمة دفاع جوي، و7 قاذفات "ملرز"، بما في ذلك 3 "هيمارس" ، و25 مدفعا ميدانيا، و4 محطات حرب إلكترونية، و4 قطع من المعدات الهندسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

وعلى صعيد الأسرى، يتحدث الجانبان عن أسر عشرات المقاتلين من قوات الطرفين المتحاربين، وتم نشر لقطات لبعض عمليات الأسر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، تحقق القوات الروسية تقدما سريعا على جبهة القتال في دونيتسك، خصوصا على محور بوكروفسك، حيث المدينة الاستراتيجية المشرفة على نقطة الاتصال باتجاه الطرق السريعة، وتحديدا الطريق السريع المؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.