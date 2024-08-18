وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت بفضل تحركات كثيفة، قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، مستخدمة التسمية الروسية للقرية.

وأعلن الجيش الروسي في الأيام الأخيرة سيطرته على قرى عدة في هذا القطاع، حيث تحرز قواته تقدما سريعا منذ السيطرة على أوتشيريتيني بداية مايو الماضي.

ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط المستمر على الجبهة الشرقية، رغم التقدم غير المسبوق للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس.

وإذا كانت الأنظار تتركز على هذا الهجوم، فإن المعارك مستمرة في حوض دونباس الأوكراني حيث الأفضلية للجيش الروسي في مواجهة قوات أوكرانية أقل عددا.

وتعد بوكروفسك واحدة من المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقع مدينة بوكروفسك، التي كان عدد سكانها قبل النزاع نحو 61 ألف نسمة، عند طريق مهمة تؤدي الى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.

ودعت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة السكان الى إخلاء منازلهم في ظل تقدم القوات الروسية.

وقال مسؤولون في مدينة بوكروفسك، في منشور على تلعرام، إن القوات الروسية "تتقدم بوتيرة سريعة. مع مرور كل يوم، يكون هناك وقت أقل لجمع المتعلقات الشخصية والمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.