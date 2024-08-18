وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك "جسر آخر يتم تدميره. تواصل طائرات سلاح الجو حرمان العدو من قدراته اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة".

ولم يحدد أوليشوك تاريخ الهجوم.

من جهتهم، تداول مدوّنون عسكريون روس السبت صورا تبدو أنها للجسر ذاته.

وبدأ الجيش الأوكراني في السادس من أغسطس هجوما على منطقة كورسك الحدودية، يعد غير مسبوق منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع 2022.

وأعلنت كييف سيطرتها على أكثر من 1100 كيلومتر مربع في منطقة كورسك، في توغّل باغت موسكو واعتُبر أكبر عملية عسكرية أجنبية على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

ومنذ الجمعة، تتهم موسكو الجيش الأوكراني بتدمير جسر استراتيجي للجيش الروسي في إقليم غلوشوفسكي.

وأظهر مقطع مصور نشره أوليشوك في وقت سابق، إصابة جسر بمقذوف قبل أن ينهار.

وكتب على تلغرام أن "الطيارين الاوكرانيين ينفذون ضربات دقيقة على معاقل العدو والمعدات والمراكز اللوجستية وطرق الإمداد"، من دون أن يحدد مباشرة إذا كان المقصود الجسر المذكور.