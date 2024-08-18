تفصيلا، قال حاكم منطقة روستوف، في جنوب غرب روسيا اليوم الأحد، إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية جرى تدميرها تسبب في اندلاع حريق في وقود الديزل في مستودع صناعي في المنطقة.

وقال حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف عبر تطبيق تلغرام "تم استدعاء وحدات الإطفاء لإخماد الحريق"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت قناة "بازا" على تطبيق "تلغرام"، المقربة من أجهزة إنفاذ القانون الروسية، إن مستودعا للنفط تعرض لأضرار في روستوف.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف

من ناحية ثانية، قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي شوهدت تصد هجوما جويا روسيا على المدية في وقت مبكر اليوم الأحد.

وسمع شاهد من رويترز دوي انفجارات بدت كأنها أنظمة دفاع جوي.

وتخضع كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم أنحاء وسط وشمال شرق أوكرانيا إلى إنذارات من الغارات الجوية من حوالي الساعة 0200 بتوقيت غرينتش.