وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال، الذي وقع على بعد نحو 90 كيلومتر إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

لكن فرع وزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا ذكر أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي وأن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال تراوحت شدتها بين 3.9 درجة و5 درجات.

وكتبت وزارة الطوارئ المحلية على تلغرام "معظم الهزات الارتدادية غير محسوسة".

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إن الزلزال شعر به سكان المناطق الساحلية بما في ذلك في منطقة العاصمة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، لكنها أشارت إلى أن "خطر التسونامي" غير قائم.

وجاء في منشور للفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة كامشاتكا أن "فرق أجهزة الإغاثة والإطفاء بصدد تفقّد المباني".

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.