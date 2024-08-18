والإعصار الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة على بورتوريكو في وقت سابق من الأسبوع، ضرب اليابسة الساعة 08,30 ت غ مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 137 كلم في الساعة، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.

وجاء في بيان أصدره المركز أنه من المتوقّع أن يسبب الإعصار "فيضانات ساحلية كبيرة في برمودا"، محذّرا من "أمواج عاتية ومدمّرة".

ويتوقّع أن يبلغ منسوب الأمطار في برمودا ما بين 150 و225 ملم.

وقال المركز إن "هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان مباغت ما يهدد حياة السكان ولا سيما المناطق المنخفضة في الجزيرة".

وصنف الإعصار من الفئة الثانية على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من خمس فئات. ويتوقع أن يتسبب بهطول 225 مليمترا من الأمطار في بعض مناطق الأرخبيل الواقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وحرمت العاصفة نحو 26 ألف مشترك من الكهرباء، على ما ذكرت مؤسسة الطاقة بيلكو، يمثلون أكثر من 70 بالمئة من زبائن المؤسسة في الجزيرة التي تعد 64 ألف نسمة.

وأظهرت لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أشجارا تسد الطرق بعدما أسقطتها العاصفة، وخطوط كهرباء تضررت بسبب الرياح العاتية، وشوارع غمرتها المياه.

وتحسبا للعاصفة سحب الصياديون قواربهم من مياه المحيط وحصّن سكان الجزيرة نوافذ منازلهم وخزنوا المؤن.

وقال وزير الأمن القومي مايكل ويكس في ختام اجتماع للمسؤولين عن حالات الطوارئ الجمعة "يجب عدم الاستخفاف بهذه العاصفة" على ما أوردت صحيفة "ذي رويال غازيت".

وأضاف "يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. لازموا منازلكم".

وقد أغلقت بعض الطرق الجمعة وعلقت خدمة الحافلات والعبارات.

وأعلن مطار اف وايد الدولي أنه سيبقى مغلقا حتى الأحد.

وفق المركز الأميركي للأعاصير، يتّجه إرنستو نحو الشمال الشرقي ويتوقّع أن يضرب محيط نيوفاوندلاند أو شرقها في الشرق الكندي ليل الإثنين.