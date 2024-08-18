واندلع أكثر من 130 حريقا في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع الماضي، وفقا لمديرية إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا. وقد تمت السيطرة على معظمها، لكن ثمانية حرائق كبيرة استمرت في محافظات إزمير وأيدين ومانيسا وكارابوك وبولو.

كان الآلاف من رجال الإطفاء يتصدون للحرائق على الأرض ومن الجو، مع مساعدة العشرات من الطائرات ومئات المركبات في الاستجابة للطوارئ.

تم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لوزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، الذي تحدث للصحفيين، يوم السبت، أثناء جولته في المحافظات المتضررة.

وأشار يومقلي إلى أن الحرائق تأججت بفعل انخفاض الرطوبة والرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة.

في الأثناء، حذرت المديرية العامة للغابات السكان من إشعال حرائق في الهواء الطلق خلال الأيام العشرة المقبلة بسبب الظروف الجوية في غربي تركيا، محذرة من زيادة خطر حرائق الغابات بنسبة 70 في المائة.