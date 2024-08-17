وذكرت الإدارة في بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.

ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.