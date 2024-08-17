وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على تلغرام "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".

وأضافت "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".

أوكرانيا: إسقاط 14 مسيرة روسية

من ناحية ثانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل وبلغ عددها 14 طائرة.

وأفادت القوات الجوية في بيان على تلغرام بإسقاط الطائرات المسيرة فوق 6 مناطق أوكرانية في جنوب ووسط البلاد.