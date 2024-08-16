ولم يسبق لهذه الظاهرة مثيل منذ بدء سجلات الأرصاد في 1907، وفق بيانات رسمية.

ورُصدت سلسلة ليالي مماثلة في 2018، لكن إدارة الارصاد الجوية الكورية اعتبرت ظاهرة 2024 قياسية.

وقال يون كي هان مدير الأرصاد في سيول لوكالة "فرانس برس" إن "الهواء البارد لا يأتي من الشمال وبما أننا نتأثر بالجهة الجنوبية الغربية الأكثر دفئا، فإن الحرارة تسجل باستمرار نحو 25 درجة مئوية أو أكثر".

ولم تنخفض الحرارة ليلا في سيول عن 26.8 درجة مئوية لـ26 يوما على التوالي.

وتوقع مكتب الأرصاد في سيول أن تستمر الحرارة الشديدة ليلا، لتسجل مستوى قياسيا جديدا كل يوم حتى الأسبوع المقبل.

ويشهد جزء كبير من العالم صيفا شديد الحرارة.

وفي يوليو حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن البشرية تعاني من "وباء الحر الشديد" داعيا إلى اتخاذ اجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي.