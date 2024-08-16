وظهر في الفيديو الجنود الأوكرانيين أثناء إزالة الألغام واختراق الحدود وتدمير الخطوط الدفاعية الروسية وعمل الطيران والمدفعية والأسرى.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "التحضير الشامل والتخطيط والمفاجأة والروح القتالية والصمت الإعلامي، تعد عوامل حاسمة في المرحلة الأولى من العملية".

وأكدت أوكرانيا الخميس، أن قواتها المشاركة في الهجوم على مقاطعة كورسك تمكنت من السيطرة على مدينة و82 قرية وأكثر من 1000 كيلومتر مربعا.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، عن إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية، في مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في روسيا.

وقال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هذه الإدارة مكلفة بتولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

وأشارت تقارير إلى أن أوكرانيا زجت بما يصل إلى 12 ألف جندي أوكراني في الهجوم على كورسك، حيث تتوسع تلك القوات في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

إحباط هجوم روسي

من جهة أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية الجمعة، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.

وذكر بيان القوات الجوية على تطبيق "تيليغرام" أن القوات الروسية استخدمت ثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم في الهجوم.

وأضاف أن روسيا استخدمت أيضا ثلاث طائرات مسيرة من طراز "شاهد" وطائرتين مسيرتين أخريين من نوع غير معروف.

ولجأت روسيا إلى استخدام طائرات مسيرة رخيصة الثمن للتمويه في بعض هجماتها على أوكرانيا في محاولة لتحديد مواقع الدفاعات الجوية.

وأكد حاكما منطقتي كييف وكيروفوهراد عدم وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الهجوم.