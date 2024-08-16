وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الخميس، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم في حال انتخب رئيسا للبلاد.
وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي:
- سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
- هاريس سمحت لعشرين مليون مهاجر غير شرعي من دخول بلدنا وأعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي.
- الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر.
- هاريس دمرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة.
- بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات.
- سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة.
- الحرب في أوكرانيا لم تكن تحدث لو كنت رئيسا.
- هاريس سيئة بشكل لا يوصف مع بعض حلفائنا العظماء.
- اليسار المتطرف الممثل بهاريس يريد السيطرة على كل شيء في الولايات المتحدة.
- هاريس هي المسؤولة عن التضخم في البلاد.