وقال الدينوف: "نحن نعلم أن عدد الذين دخلوا مقاطعة كورسك يقدر بنحو 12 ألف شخص، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء هم الوحدات المتبقية من بعض الكتائب والألوية التي كانت منتشرة على طول الجبهة، تم نقلهم من هناك ومن كل مكان وإلقائهم هنا"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وتابع: "وفي سياق الوجود الأجنبي فقط، أريد أن أشير إلى أنه كان هناك الكثير من الأجانب في البداية، وهذا يعني أن الكلام البولندي، والكلام الإنجليزي، والكلام الفرنسي مسموع في كل مكان، وكان هناك أشخاص ذوو بشرة داكنة من جنسية غير معروفة، لكن يمكنني القول إن معظمهم، من حيث المبدأ، قد تم تحييدهم بالفعل".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

وتشير تقارير إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال قادرة على اختراق عدة نقاط والاستيلاء على المزيد من القرى، وعلى الرغم من الخسائر المادية الفادحة، كما يواصلون نشر المزيد من القوات باتجاه كورسك.