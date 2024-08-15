وعثر على طيار واحد سالما، ويتواصل البحث على شخصين آخرين.

ووفقا لجيش الجو والفضاء، وهو أحد فروع القوات المسلحة الفرنسية، فإن مقاتلتين من طراز "رافال" اصطدمتا أثناء عودتهما من مهمة للتزود بالوقود في ألمانيا، وتحطمتا بالقرب من بلدة في شمال شرق فرنسا.

وقال مسؤولون إن طيار إحدى المقاتلتين عثر عليه دون أن يصبه أذى.

وتتواصل عملية البحث عن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة الثانية، اللذين ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية أنهما مدرب ومتدرب.

وكتب وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بمواقع التواصل الاجتماعي: "عثر على أحد الطيارين وهو بخير وبصحة جيدة. بينما تتواصل عمليات البحث".

وأضاف: "نشكر قواتنا المسلحة، وأيضا رجال الدرك الذين شاركوا في عمليات البحث وتأمين المنطقة".

وناشد مسؤولو المقاطعة الجمهور الإبلاغ عن أي معلومات بشأن المفقودين.