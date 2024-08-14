وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول آخر التطورات في مقاطعة كورسك، إن القوات الروسية أسرت 18 عسكريًا من القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك بلغ 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة مدرعة.

وأضافت أن القوات الروسية أحبطت محاولة مجموعات أوكرانية التوغل في عمق بلدات تابعة لمقاطعة كورسك الحدودية، وأنها تستهدف مجموعتين أوكرانيتين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 147 طائرة مسيرة أوكرانية و4 صواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ من طراز "هيمارس" أميركية الصنع.

ونشرت الدفاع الروسية لقطات لمقاتلة روسية من طراز سو-34" وهي توجه ضربات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقالت إن مقاتلات روسية من طراز "سو 34" دمرت معدات وحيّدت قوة بشرية تابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بواسطة قنابل موجه.

زيلينسكي: جيشنا يتقدم في كورسك

من ناحية ثانية، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يتقدم في منطقة كورسك الروسية حيث شن هجوما مباغتا الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي إن "في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".