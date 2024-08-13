وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي في إفادة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الجيش سيطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على 40 كيلومترا مربعا من الأراضي الجديدة.

وبدأ الجيش الأوكراني التوغل في الأراضي الروسية منذ السادس من أغسطس في المنطقة الحدودية حيث سيطرت قواته على 28 قرية بحسب ما أعلن عنه حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف الاثنين.