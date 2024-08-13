وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك المحادثة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها واجهت مشاكل تقنية تسببت في تأخير موعد البث.

وقد سخر فريق حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، من المشكلات الفنية التي واجهت ترامب وماسك.

وأعاد حساب حملة هاريس على منصة "تروث سوشيال" نشر تعليقات سابقة لترامب، العام الماضي، انتقد فيها إطلاق الحملة الانتخابية لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على منصة "إكس"، والتي شهدت أيضا تأخرا بسبب مشاكل فنية.

أبرز ما جاء في المقابلة:

لو كنت في الرئاسة ما كان قد حدث الهجوم على إسرائيل.

حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا.

الشرق الأوسط يمكن أن يأخذنا للحرب العالمية الثانية.

لماذا لا يكون لدينا قبة حديدية مثل الموجودة في إسرائيل؟

إدارة بايدن "غبية".

سأعود في أكتوبر إلى بتلر في بنسلفانيا مكان محاولة اغتيالي.

لا نريد إدخال المجرمين إلى الولايات المتحدة.

أقول لهاريس: أين كانت حماية الحدود خلال السنوات الماضية؟

تعاملت مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وأسطوري.

الزعماء مثل كيم جونغ أون ينصتون "لصوت القوة".

أعرف بوتين جيدا والعلاقة معه جيدة.

بايدن وكامالا تسببا في أزمة اقتصادية للولايات المتحدة.

معدل ذكاء بايدن كان منخفضا.. ربما الآن بلا ذكاء من الأساس.

الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد كبيرة من الطاقة.

في الكونغو يخرجونهم من السجون ثم يتم إرسالهم إلى بلادنا.

إدارتي ساهمت في القضاء على داعش.

الاقتصاد وقت إدارتي للبلاد كان جيدا.

بايدن أنفق تريليونات من الدولارات بشكل غبي.

التضخم بلغ مستويات لم نصل إليها منذ سنوات.

أريد شخصا بشجاعة ماسك لتطوير بعض نظم التعليم.

يجب أن تكون هناك منافسة بين الولايات الأميركية في التعليم.

تيسلا منتج رائع لكن ليس كل شخص يحتاح سيارة كهربائية.

الصين تتطور بوتيرة سريعة في الأسلحة النووية.

الحرب النووية ستكون خطيرة ومدمرة.. لا نريد ذلك.

ويلقي ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وتم حظر حسابات ترامب على تويتر بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في يناير 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف المقابلة إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.