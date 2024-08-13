وقال إيلون ماسك إن هجوما إلكترونيا على إكس هو السبب في تأخير محادثته مع ترامب.

وأضاف عبر عبر منصة إكس التي يمكلها "لقد اختبرنا الأنظمة في وقت سابق بدخول 8 ملايين مستخدف في وقت واحد."

وأردف قائلا "سأبدا المحادثة مع ترامب بعد قليل، لكن بعدد أقل من المستخدمين".

وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك، مالك منصة أكس، ما أطلق عليه عملاق التكنولوجيا "مقابلة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي ستكون "مرتجلة ودون قيود على الموضوعات، لذلك يتعين أن تكون مسلية للغاية!"

وطلب ماسك من مستخدمي إكس طرح الأسئلة التي يريدون توجيهها لترامب.