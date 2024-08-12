وقالت الشرطة للصحفيين إن 4 أطفال، على الأقل، لقوا حتفهم في أعقاب انهيار مكب نفايات "كيتيزي" يوم الجمعة.

وتعتقد السلطات أن أمطارا غزيرة تسببت في وقوع الحادث.

لم تتضح التفاصيل الدقيقة للحادث، لكن سلطات العاصمة الأوغندية قالت إنه كان هناك "فشل هيكلي في كتلة النفايات"، وفقا للأسوشيتد برس.

وقالت إيرين ناكاسييتا، المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي، "لا أمل في العثور على أحياء بين الأنقاض، ولم يتضح عدد المفقودين حتى الآن".

ويقع مكب النفايات كيتيزي على منحدر شديد في جزء فقير من المدينة. وتتجمع النساء والأطفال الذين يبحثون عن نفايات بلاستيكية للحصول على دخل هناك بشكل متكرر، وقد تم بناء بعض المنازل بالقرب من مكب النفايات.

وكانت سلطات كمبالا تهدف إلى إغلاق مكب النفايات هذا قبل سنوات.

في الأثناء، أمر الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، بإجراء تحقيق في الحادث، وتساءل، في سلسلة منشورات على منصة إكس، عن سبب عيش مواطنين على مقربة من كومة غير مستقرة من القمامة.

وقال "من سمح للسكان بالعيش قريبا من مثل هذه الكومة الخطرة؟ النفايات في موقع خطير بما يكفي لدرجة أنه لا ينبغي لأشخاص أن يعيشوا هناك".