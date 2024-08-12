وأضافت "السويسرية" أن طائراتها ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 21 أغسطس.

كما أعادت الشركة إصدار بيان سابق كان قد مدد تعليق الرحلات حتى 13 أغسطس.

كما قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الاثنين، إنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 أغسطس، في ظل المخاوف من التوتر في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها لن تستخدم المجال الجوي لإيران والعراق خلال تلك الفترة.

وألغت العديد من شركات الطيران مثل "دلتا" و"يونايتد" الأميركيتين رحلاتها إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.