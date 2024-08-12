تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل مستهدفة منطقة كورسك الحدودية.

وأضافت الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضا 5 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، واثنتين فوق منطقة فورونيج التي تبعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

من ناحية ثانية، تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية، باستخدام معدات الحرب الإلكترونية، من تحييد وتدمير 4 طائرات مسيرة في جنوب غربي مقاطعة روستوف، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واليوم الاثنين أيضا، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 صواريخ أوكرانية في أجواء المقاطعة، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق تلغرام "حديثا، تم تدمير 3 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود! حتى الآن لم يتم إلغاء حالة التأهب، يرجى عدم الاقتراب من النوافذ".

التطورات الميدانية في كورسك

وعلى صعيد التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، أفاد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، أمس الأحد، بتدمير قافلة من معدات القوات الأوكرانية مع أفرادها بمقاطعة كورسك، في إطار صد العدوان الأوكراني عن المقاطعة.

وكتب قديروف، عبر قناته في تلغرام "قام جنود فوج ’أخمات-الشيشان‘ التابع لوزارة الدفاع الروسية، بقيادة أخينا العزيز أسلامبيك سالييف، بالتعاون مع اللواء المنفصل 810 لمشاة البحرية، بتدمير قافلة من معدات أوكرانية ناتوية [أي تابعة لحلف الناتو] مع أفرادها".

وأضاف أن "طبيعة الذخيرة والأسلحة تثبت أن قوات الناتو مرتبطة بشكل مباشر بهذه الخطة التخريبية، وكانوا يعولون على البقاء لفترة طويلة على أراضي روسيا الاتحادية".

وقال قديروف إن "مقاتلونا حصلوا على أسلحة تم الاستيلاء عليها ومعدات مختلفة من طراز الناتو. ليس لدي أدنى شك في القدرة القتالية وفعالية وحداتنا العسكرية؛ فلديهم خبرة قتالية غنية ومهارات وأسلحة ومعدات حديثة، مما يسمح لهم بحل المهام الموكلة إليهم بسرعة وسلاسة".