وأفادت وسائل إعلام بأنه تم استدعاء أطقم الطوارئ بعد الحادث الذي وقع في فندق دوبل تري التابع لسلسلة فنادق هيلتون في مدينة كيرنز الشمالية التي تعتبر بوابة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وذكرت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي ولم يصب أي شخص على الأرض. والشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابساته".

ولم تحدد الشرطة حالة قائد الطائرة الهليكوبتر أو ما إذا كان هناك ركاب على متن الطائرة، لكن مقطعا مصورا نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر حريقا على سطح الفندق.

وذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن مروحتين من مراوح الطائرة الهليكوبتر انفصلتا وسقطت إحداهما في مسبح الفندق.