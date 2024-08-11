تصعيد أوكراني لافت يشير إلى أن النزاع لم يعد مقتصرا على ساحة معركة واحدة.

ويظهر التوغل البري في كورسك أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة، حيث أصبحت المدن البعيدة عن خطوط المواجهة هدفا مباشرا، مما يفتح الباب أمام احتمالات أن تكون الهجمات بداية لتحولات أكبر في طبيعة النزاع.

ففي أحدث التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية بأن آلاف الجنود الأوكرانيين يشاركون في عملية التوغل في روسيا.

وقال مسؤول أوكراني إن توغل القوات الأوكرانية في مدينة كورسك الروسية، لم يضعف الهجوم الروسي على الجبهة الشرقية.

يأتي ذلك فيما أصدر السلطات في كورسك أوامر بتسريع إجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر.

بدوره، قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، بسام البني، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":

عملية زيلينسكي في كورسك دقت المسمار الأخير في نعش الدولة الأوكرانية، لن تكون هناك أوكرانيا بعد هذا التدخل.

طائرات إف 16 لم تشارك حتى اللحظة في المعارك.

روسيا تنظر إلى أن الغرب يشارك في هجوم كورسك.. أعتقد أنه سيتم رفع سقف الخطاب مع الغرب.

الشعب الروسي غاضب جدا ويريد من دولته الحسم.

وفي هذا السياق، قال مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بكييف إيفان أوس: