وكتب كليتشكو على تطبيق تلغرام يقول "وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم وحالة التأهب من الغارات الجوية مستمرة".

كان شهود من رويترز أفادوا في وقت سابق بسماع دوي انفجارين على الأقل فيما بدا أنه صوت عمل وحدات الدفاع الجوي.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني على تطبيق "تلغرام" بأن المدينة والمنطقة المحيطة بها وشرق أوكرانيا بأكمله في حالة تأهب من الغارات الجوية وسط احتمال تعرض البلاد لهجمات بصواريخ باليستية.

من جانبه، قال لقائم بأعمال حاكم كورسك أليكسي سميرنوف، إن صاروخا أوكرانيا سقط على مبنى سكني في المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق.

وأكد سميرنوف إصابة 13 شخصا بجروح بسبب الهجوم الأوكراني، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وكان سميرنوف قد أصدر في وقت سابق من يوم السبت أمرا بتسريع إجلاء السكان المدنيين من المناطق المعرضة للخطر في كورسك التي تخوض فيها قوات موسكو معارك ضارية ضد قوات كييف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، أن القوات الروسية تواصل التصدي لتوغل أوكراني بالبلاد في إشارة إلى كورسك.

وفرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا هي كورسك وبيلغورود وبريانسك، وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب في 2022.