وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين مطلعين إنه "من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، وستفرج عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران".

وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية أخطرت المشرعين مساء الخميس، بأن إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي بمليارات الدولارات لإسرائيل.

وأضافت المصادر أن الأموال تأتي من مشروع قانون التمويل الإضافي لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار والذي أقره الكونغرس في أبريل.

ويمكن هذا التمويل إسرائيل من شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وكذلك شراء الأنظمة التي يتم بناؤها الآن ومن المحتمل ألا يتم تسليمها لعدة سنوات.

كما خصص التمويل الإضافي أيضا معدات بقيمة مليارات الدولارات يمكن للبنتاغون سحبها من مخزوناته الخاصة لإرسالها مباشرة إلى إسرائيل في جدول زمني أسرع بكثير.

وأوضحت مصادر إنه "ليس من غير المعتاد أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحرير الأموال من هذه الطرود. لكن تم إطلاق التمويل هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والمنطقة الأوسع لهجوم من قبل إيران وحزب الله في أعقاب اغتيال إسرائيل لكبار قادة حماس وحزب الله في بيروت وطهران".