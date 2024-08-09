وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة.

وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن طائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت وعلى متنها 58 راكبا وطاقم من أربعة أفراد.

ولم يذكر البيان سبب الحادث.

وأكدت فرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

وقامت فرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.

وأظهرت شبكة التلفزيون البرازيلية "غلوبو نيوز" لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة ودخان يتصاعد من جسم الطائرة على ما يبدو في منطقة سكنية مليئة بالمنازل.

وأظهرت لقطات إضافية على موقع "غلوبو نيوز" الإلكتروني طائرة تنجرف عموديا إلى الأسفل، وتدور بشكل لولبي أثناء سقوطها.

وفي فعالية أقيمت جنوبي البرازيل، طلب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الجماهير الوقوف دقيقة صمت.