وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها تواصل صد محاولة الجيش الأوكراني للتوغل في أراضي روسيا، مضيفة أن "عملية تدمير وحدات القوات الأوكرانية مستمرة".

وأفاد البيان بأنه خلال اليوم الماضي قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" والاحتياطيات التي تم استقدامها، بدعم من ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، بإحباط محاولات وحدات العدو لشن غارات في عمق الأراضي الروسية على محور كورسك.

واستهدفت القوات الروسية بنيرانها الوحدات الأوكرانية في مناطق بلدات دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولسكي وفي الضواحي الغربية لمدينة سودجا.

ودمرت ضربات جوية 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر" في منطقة يوجني، ورتلا من القوات الأوكرانية يضم دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" وفي منطقة قرية مارتينوفكا.

كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية احتياطيات العدو في مقاطعة سومي على الجانب الأوكراني من الحدود.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة تجاوزت 280 عسكريا و27 مدرعة، بينها 4 دبابات، و5 ناقلات جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى 6 سيارات، ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز Crab عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.

وحسب البيان فقد خسرت القوات الأوكرانية، منذ بدء القتال على محور كورسك، ما مجموعه نحو 945 عسكريا و102 من المدرعات، بينها 12 دبابة و17 ناقلة جند مدرعة و6 عربات مشاة قتالية و67 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى 12 مركبة، واثنتين من منظومات "بوك إم 1" للصواريخ المضادة للطائرات و3 قطع من المدفعية الميدانية.