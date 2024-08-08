وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد أمس إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع مع شبكة سي.بي.إس نيوز ، قال بايدن "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".