وأعلنت مالي، الأحد، أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، ردا على التعليقات التي أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن ماليين تلقوا المعلومات "الضرورية" لتنفيذ الهجوم.

ولم يؤكد يوسوف بشكل مباشر تورط كييف في الصراع في التعليقات، التي نُشرت على موقع هيئة البث العامة الأوكرانية (سوسبلنه) على الإنترنت في 29 يوليو.

وعبرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الإثنين، عن أسفها إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة في مالي، قائلة إنه تم دون دراسة شاملة لوقائع وظروف الواقعة.

وقالت في بيان: "أوكرانيا ملتزمة بشكل غير مشروط بمعايير القانون الدولي وحرمة سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى".

وأضافت أن أوكرانيا تحتفظ بالحق في اتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية اللازمة ردا على تصرفات مالي.