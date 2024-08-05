وسيناقش شويغو، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، مع الرئيس الجديد مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها الأمن، حسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الزيارة تأتي بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

وأشارت إلى أن "الهدف منها هو تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية-السياسية الثنائية".

تأتي هذه الزيارة فيما شدّدت إيران، الإثنين، على "حقّها القانوني" في الرد على إسرائيل، التي نسبت إليها تنفيذ عملية اغتيال هنية.

وتزايدت المخاوف، خلال الأيام الماضية، من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب قاسٍ". كما توعّد حزب الله بالانتقام لمقتل القيادي في الجماعة اللبنانية فؤاد شكر.